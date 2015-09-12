السبت 12-09-2015 15:03
جمعنا اليوم صوراً لأشهر الثنائيات من العرب، الذين يتمتعون بأناقة وأسلوب مميّز في الموضة، مثل: سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة، ورامي عياش وزوجته داليدا، ومكسيم خليل وزوجته سوسن ارشيد، إلى جانب يوسف الخال وزوجته نيكول سابا، بالإضافة إلى عاصي الحلاني وزوجته كوليت، ونانسي عجرم وزوجها فادي هاشم، وأنابيلا هلال وزوجها نادر صعب، وأخيراً عابد فهد وزوجته زينة يازجي. صوّتي للثنائي الذي تعتقدين أنه يستحقّ نيل لقب الأكثر أناقة في الوطن العربي.
شاهدي الصور، واختاري بنفسك!
<a href="http://polldaddy.com/poll/9069314/">صوّتي للثنائي العربي الأكثر أناقة:</a>
سيعجبك أيضاً: