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إطلالات منعشة في عروض أسبوع الموضة في نيويورك

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إطلالات منعشة في عروض أسبوع الموضة في نيويورك إطلالات منعشة في عروض أسبوع الموضة في نيويورك

السبت 12-09-2015 12:56

في عرض Jason wu، شاهدنا العديد من الفساتين القصيرة، التي تزينت بالكشكشات الأنثوية الناعمة؛ أما في عرض Zimmermann فقد تزينت الفساتين القصيرة بتصاميم عصرية ومتجددة، بينما مالت تصاميم Kate Spade للأسلوب الكلاسيكي الناعم بالعديد من الألوان الصيفية الناعمة.

ومن بين العروض التي أقيمت في اليوم الثاني من أسبوع نيويورك للموضة كان عرض Cushnie et Ochs. ويمكن أن نقول إن هذا العرض هو أحد العروض المتميزة، التي سنشاهدها قريباً في إطلالات السجادة الحمراء.

شاهدي معنا بالصور ماذا قدّم مصممو نيويورك، في اليوم الثاني من أسبوع الموضة، لموسم ربيع وصيف 2016!

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