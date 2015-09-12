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27 سبتمبر.. الحكم فى استئناف مرتضى منصور على "تغريمه" بتهمة سب ممدوح عباس

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27 سبتمبر.. الحكم فى استئناف مرتضى منصور على "تغريمه" بتهمة سب ممدوح عباس 27 سبتمبر.. الحكم فى استئناف مرتضى منصور على "تغريمه" بتهمة سب ممدوح عباس
قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم السبت مد أجل النطق بالحكم فى الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس إلى جلسة 27 سبتمبر الجارى.

كانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو حسانين، وسكرتارية سامى غريب قضت بتغريم رئيس نادى الزمالك 10 آلاف جنيه، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس.
>وجاء فى الدعوى أن رئيس الزمالك الحالى ادخل اسم ممدوح عباس فى بعض الأحداث والجرائم التى تخص الزمالك خلال الأربع سنوات التى كان فيها رئيسا النادى، وحتى إقالة مجلس إدارته بالكامل، وتعيين مجلس مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش، كما تهم عباس بإهدار المال العام، بإغراقه نادى الزمالك فى كم هائل من الديون.
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