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إخماد حريق التهم شقة سكنية فى المهندسين

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إخماد حريق التهم شقة سكنية فى المهندسين إخماد حريق التهم شقة سكنية فى المهندسين
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة على حريق التهم شقة سكنية بالمهندسين حيث حاصرت القوات ألسنة اللهب قبل امتدادها لباقى العقار والعقارات المجاورة.

تلقت غرف عمليات النجدة بالجيزة إخطارًا بنشوب حريق بعقار بشارع طوسون المتفرع من شارع أحمد عرابى بالمهندسين وعلى الفور ترأس اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قوة ضمت 5 سيارات إطفاء ورافقه العميد إبراهيم حافظ رئيس قسم العمليات والرائد محمد عمر والرائد أحمد غانم سيطرت على الحريق الذى نشب فى شقة بالطابق الثامن ولم يسفر عن وقوع إصابات أو وفيات.. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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مصر 365