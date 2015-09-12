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القبض على تاجر مخدرات بـ 30 فرش حشيش فى الطالبية

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القبض على تاجر مخدرات بـ 30 فرش حشيش فى الطالبية القبض على تاجر مخدرات بـ 30 فرش حشيش فى الطالبية
ألقت مباحث الطالبية، برئاسة المقدم محمد ربيع، القبض على أحد أخطر تجار المواد المخدرة وبحوزته 30 فرش حشيش قبل توزيعها على عملائه فى عيد الأضحى المبارك.

فى البداية وردت معلومات إلى اللواء مجدى عبدالعال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باتجار "محمود. ب" - 30 سنة - فى المواد المخدرة.
> أفادت التحريات، برئاسة العميد درويش حسين، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تجهيز المتهم لكمية من الحشيش لترويجها قبل العيد، فداهمته مأمورية ترأسها المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث الطالبية، بعد استئذان النيابة العامة، ونجحت فى القبض عليه داخل شقته وبحوزته 30 فرش حشيش و6 آلاف جنيه.

وبمواجهته اعترف المتهم باتجاره فى المخدرات المبلغ المضبوط حصيلة نشاطه، فتحرر له المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365