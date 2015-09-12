"الجنح" تثبت ترك الخصومة فى دعوى سب وقذف توفيق عكاشة لـ"القرموطى"

أثبتت محكمة جنح قسم أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، ترك الخصومة فى دعوى السب والقذف المقامة من الإعلامى جابر القرموطى ضد، مالك قناة الفراعين ومقدم برنامج " مصر اليوم" توفيق عكاشة، تمهيدًا لحفظ الدعوى.

جاء القرار بعد تخلف المدعى بالحق المدنى عن الحضور أو وكيلا عنه إلى الجهات القضائية لتقديم ما يثبت التهمة على عكاشة.

كان الإعلامى جابر القرموطى اتهم فى بلاغ توفيق عكاشة بسبه وقذفه بعبارات مسيئة، وصلت للطعن فى أصله ووصفه بالسفيه- على حد قوله، وذاع القرموطى عبر برنامجه"مانشيت" على فضائية "أون تى فى"، فيديو لتوفيق عكاشة يسبه ويقذفه بعبارات مسيئة خلال برنامجه "مصر اليوم".

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