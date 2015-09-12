النيابة تستمع لـ"مأمور ورئيس مباحث الظاهر" لتأخرهما فى إخطارها بسرقة الذهب

يستمع المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام للنيابات، إلى أقوال مأمور ورئيس قسم الظاهر، بشأن مسألة تأخيرهما فى إخطار النيابة العامة بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية حيث أخطر القسم النيابة بالواقعة بعد أكثر من 4 ساعات على وقوعها.

وتوصل النيابة التحقيق مع 6 متهمين بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة الذى أمرت بحبسه 4 أيام بتهمة الاختلاس والإهمال.

>كانت وزارة الداخلية أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوجرامات مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمصلحة سك العملة