أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تستمع لـ"مأمور ورئيس مباحث الظاهر" لتأخرهما فى إخطارها بسرقة الذهب

Google+ Print
النيابة تستمع لـ"مأمور ورئيس مباحث الظاهر" لتأخرهما فى إخطارها بسرقة الذهب النيابة تستمع لـ"مأمور ورئيس مباحث الظاهر" لتأخرهما فى إخطارها بسرقة الذهب
يستمع المستشار أحمد لبيب، رئيس نيابة غرب القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام للنيابات، إلى أقوال مأمور ورئيس قسم الظاهر، بشأن مسألة تأخيرهما فى إخطار النيابة العامة بسرقة السبائك الذهبية من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية حيث أخطر القسم النيابة بالواقعة بعد أكثر من 4 ساعات على وقوعها.

وتوصل النيابة التحقيق مع 6 متهمين بينهم أمين خزينة مصلحة سك العملة الذى أمرت بحبسه 4 أيام بتهمة الاختلاس والإهمال.
>كانت وزارة الداخلية أعلنت أن قسم الظاهر تلقى بلاغا بسرقة 14 سبيكة ذهبية و8 كيلوجرامات مشغولات ذهبية من داخل خزينة بمصلحة سك العملة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365