ضبط صاحب شركة فلاتر مياه غير مرخصة بالقاهرة

ألقى رجال مباحث شرطة التموين بالقاهرة، القبض على صاحب شركة غير مرخصة لإنتاج وتصنيع فلاتر المياه، وبحوزته 1193 قطعة شمع فلتر مجهولة المصدر.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث الإدارة العامة لشرطة التموين، تتهم شركة غير مرخصة بإنتاج وتصنيع الفلاتر مجهولة المصدر فداهمت قوة الشركة، وضبطت صاحبها وبحوزته 1193 قطعة شمع فلتر لا تحمل علامات تجارية وبدون فواتير وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتم سحب العينات لإرسالها إلى إدارة العلامات التجارية للفحص بعد تحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.