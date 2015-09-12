محمد بن راشد يعزي في شهيدي الوطن على حسين البلوشي وسعيد أحمد المري

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في الشهيدي الوطن على حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي وسعيد أحمد عبيد بوكرود المري.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة البرشاء في دبي .. إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته " إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومرافقوه مجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد بوكرود المري في منطقة السطوة في دبي وقدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد البطل مبتهلا إلى الخالق تبارك وتعالي أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه وكل شهداء الوطن والواجب جنات النعيم وأن ينزلهم منازل الصديقين والأطهار والأخيار إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

وقد أعرب سموه عن اعتزازه وقيادتنا وشعبنا بالروح المعنوية والوطنية العالية التي تتحلى بها أسر وأهالي وأقرباء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أغلى ما عندهم في سبيل نصرة الحق ودحض الباطل وإعادة وتثبيت الشرعية في اليمن الشقيق.

ونوه سموه خلال لقاءاته مع أسر الشهداء الأبرار بعطاءات قواتنا المسلحة الباسلة والمهارات العسكرية والتدريبية التي تميز ضباط وضباط صف وأفراد هذه القوات التي ما انفكت يوما عن المساهمة في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العديد من المناطق ضمن قوات الأمم المتحدة وأثبتت جدارتها في ميادين السلم والحرب وتقديم العون والمساعدات الانسانية لشعوب تلك المناطق المحتاجة.