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«مجلس الأمن» يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حتى 15 مارس المقبل

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«مجلس الأمن» يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حتى 15 مارس المقبل «مجلس الأمن» يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا حتى 15 مارس المقبل

شعار – مجلس الأمن الدولي

اعتمد «مجلس الأمن» الدولي، قرارًا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتي 15 مارس من العام المقبل.

ودعا قرار مجلس الأمن الذي نشر اليوم السبت الموافق الـ12 من سبتمر الجاري، إلى ضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار، مشددًا على أنه “”ا حل عسكري للأزمة السياسية المستمرة في البلاد”، بحسب ما افادت وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

كما طالب القرار، بضرورة تشكيل فوري لحكومة وفاق وطني والاتفاق على الترتيبات الأمنية المؤقتة واللازمة لاستقرار ليبيا عن طريق الحوار السياسي الليبي الذي تتولى الأمم المتحدة تيسيره. وأهاب مجلس الأمن بجميع الدول الأعضاء أن تقدم دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا برنادنيو ليون.

وكشف المجلس من خلال قراره على أنه يشجع الدول الأعضاء وبخاصة في المنطقة على مواصلة حث جميع الأطراف في ليبيا على المشاركة في الحوار والعمل على التوصل بسرعة إلى نتيجة ناجحة . وأدان مجلس الأمن، استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية والاستمرار في تصعيد النزاع، معربًا عن قلقله إزاء تصاعد حدة التوترات وتشريد المدنين بما في ذلك في جنوب ليبيا.

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