إنقضاء دعوى «القرموطي» ضد توفيق عكاشة بتهمة السب والقذف

قضت محكمة «جنح أول أكتوبر»، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، اليوم السبت، بإنقضاء الدعوى المقامة من الإعلامي جابر القرموطي، ضد مالك قناة الفراعين ومقدم برنامج “مصر اليوم”، توفيق عكاشة، بالسب والقذف، لعدم حضور القرموطي أو وكيل عنه لحضور وقائع المحاكمة.

كان الإعلامي جابر القرموطي، تقدم ببلاغ إتهم فيه “عكاشة” بسبه وقذفه بعبارات مسيئة، وصلت للطعن في أصله، وأذاع القرموطي عبر برنامجه”مانشيت” المذاع على فضائية “أون تي في، فيديو للإعلامي توفيق عكاشة يسبه ويقذفه بعبارات مسيئة خلال برنامج الأخير “مصر اليوم”.​