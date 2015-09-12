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مد الحكم في استئناف مرتضي منصور على «الغرامة» في سب ممدوح عباس

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مد الحكم في استئناف مرتضي منصور على «الغرامة» في سب ممدوح عباس مد الحكم في استئناف مرتضي منصور على «الغرامة» في سب ممدوح عباس

رئيس نادي الزمالك الاسبق- ممدوح عباس

قررت محكمة «جنح مستأنف العجوزة»، مد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، على حكم تغريمه 10 آلاف جنيهًا لاتهامه بسب وقذف رئيس نادي الزمالك الأسبق، ممدوح عباس، إلى جلسة 27 سبتمبر الجاري.

وكانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو حسانين، وسكرتارية سامي غريب، قضت بتغريم رئيس نادي الزمالك 10 آلاف جنيهًا، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس.

وجاء في الدعوى: قيام رئيس الزمالك الحالي بربط اسم ممدوح عباس في بعض الأحداث والجرائم التي تخص نادي الزمالك خلال الأربع سنوات التي كان فيها جالسًا على مقعد رئيس النادي، وبالتحديد حتى صدور قرار طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة في المصرية السابقة، بإقالة مجلس إدارة النادي بالكامل، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.

كما جاء في الدعوى، أن رئيس نادي الزمالك الحالي اتهم «عباس» بإهدار المال العام، بإغراقه نادي الزمالك في كم هائل من الديون، بتعاقده مع بعض الصفقات التي تخص الفريق الأول، أمثال الغاني جونيور أجوجو، قلب هجوم منتخب غانا الوطني الأسبق، الأردنى خالد سعد، الظهير الأيسر لمنتخب الأردن الوطني، الفرنسي هنرى ميشيل، المدير الفني لمنتخب المغرب الأسبق الذي كان مديرًا فنيًّا للزمالك عام 2009، بجانب التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المصريين من أنديتهم، ومنهم نور السيد، إسلام عوض، مؤمن زكريا، بجانب أحمد الشناوي، عندما كان معارًا من النادي المصري البورسعيدي الموسم قبل الماضي.

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