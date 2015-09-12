وفد من جامعة لوبك الألمانية يزور جامعة المنصورة

قام وفد من الاستشاريين الهندسيين بجامعة لوبك الألمانية بزيارة لجامعة المنصورة، يضم الوفد ماركوس هينز ونفرش نجن والدكتور صلاح إبراهيم أستاذ بجامعة لوبك، لتفقد موقع انشاء مركز البحوث الطبية والبيلوجية، والذي سيتم انشائه داخل حرم جامعة المنصورة ومركز زراعة الأعضاء والذي سيتم انشائه بفرع جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة استقبلهم خلالها الدكتور محمد القناوي رئيس الجامعة والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب

بحضورالدكتور أحمد بدوي وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد صبح مدير مركز البحوث الطبية التجريبية وعدد من أساتذة كلية الطب من الأقسام المختلفة.

وقام الوفد بزيارة الموقعين المقترحين لإنشاء مركز البحوث الطبية والبيلوجية، كما قام بزيارة لمركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

كما قام الوفد الألماني بزيارة لمعسكر مدينة جمصة وعمل عرض تقديمي تفصيلي لمخططات المراكز البحثية لجامعة لوبك، وقدم خلاله الاستشاري الهندسي لجامعة المنصورة الصور التفصيلية لموقع انشاء المركزين بحرم الجامعة والأرض المقترحة لانشاء مركز زراعة الأعضاء بمدينة جمصة، والذي سيتم انشائه بأحدث التصميمات وسيكون به فندق عالمي ومهبط للطائرات لاستقبال الحالات الطارئة والاسعاف الطائر، كما قام الوفد بتفقد الموقع المقترح لانشاء مركز زراعة الأعضاء بمدينة جمصة بجوار الطريق الدولي الساحلي، وقاموا بمعاينة الموقع لدراسة مدى ملائمته لاقامة مركز زراعة الأعضاء .

وأكد الدكتور القناوي أن جامعة لوبك من الجامعات المميزة فى المراكز البحثية الطبية وفي مجال البحوث الطبية الجزيئية والبيلوجية، ومن خلال الإتفاقية التي وقعت مؤخرًا للتعاون بين الجامعتين نعمل على نقل الخبرات المتميزة وانشاء مراكز غير تقليدية تعمل على تطور الأبحاث الطبية الدقيقة، والذي يعد طب المستقبل العمل على اكتشاف علاج لبعض الأمراض المزمنة بما يعود بالنفع على المنظومة الطبية بجامعة المنصورة ومصر عمومًا.

كما عبر ماركوس هينز عن إعجابه الشديد بجامعة المنصورة ومنشآتها وبمركز جراحة الكلى والمسالك البولية وبمساحة حرم جامعة المنصورة والمنشآت التعليمية داخل الجامعة . كما أشار انه سيتم عمل التصميمات المبدئية للمركزين المزمع انشائهما بجامعة المنصورة خلال من 4-6 أسابيع .