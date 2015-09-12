فيريرا يستبعد مرسي وصلاح من قائمة الزمالك أمام أورلاندو بالكونفدرالية

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة “جيسوالدوا فيريرا” قائمة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المقررة مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت القائمة:

أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمي، وأحمد دويدار، وإسلام جمال، وعلي جبر، ومحمد كوفي، وحماده طلبة، ومحمد عادل جمعة، وحازم إمام، وعمر جابر في خط الدفاع ومعروف يوسف، وطارق حامد، وأحمد توفيق، وأحمد حمودي، ومحمد إبراهيم، ومحمود عبد المنعم “كهربا” ومصطفى فتحي وأيمن حفني في خط الوسط وفي الهجوم أحمد حسن مكي ومحمد سالم.

وخرج من القائمة محمد أبو جبل، وإبراهيم صلاح بسبب الإصابة، وباسم مرسي لحصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.