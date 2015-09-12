أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فيريرا يستبعد مرسي وصلاح من قائمة الزمالك أمام أورلاندو بالكونفدرالية

Google+ Print
فيريرا يستبعد مرسي وصلاح من قائمة الزمالك أمام أورلاندو بالكونفدرالية فيريرا يستبعد مرسي وصلاح من قائمة الزمالك أمام أورلاندو بالكونفدرالية

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة “جيسوالدوا فيريرا” قائمة مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المقررة مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت القائمة:

أحمد الشناوي، ومحمود عبد الرحيم “جنش” في حراسة المرمي، وأحمد دويدار، وإسلام جمال، وعلي جبر، ومحمد كوفي، وحماده طلبة، ومحمد عادل جمعة، وحازم إمام، وعمر جابر في خط الدفاع ومعروف يوسف، وطارق حامد، وأحمد توفيق، وأحمد حمودي، ومحمد إبراهيم، ومحمود عبد المنعم “كهربا” ومصطفى فتحي وأيمن حفني في خط الوسط وفي الهجوم أحمد حسن مكي ومحمد سالم.

وخرج من القائمة محمد أبو جبل، وإبراهيم صلاح بسبب الإصابة، وباسم مرسي لحصوله على راحة بإذن من الجهاز الفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا