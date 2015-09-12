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أخصائى نفسية تقدم 5 نصائح للأم لتصبح أكثر هدوءا فى التعامل مع أبنائها

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أخصائى نفسية تقدم 5 نصائح للأم لتصبح أكثر هدوءا فى التعامل مع أبنائها أخصائى نفسية تقدم 5 نصائح للأم لتصبح أكثر هدوءا فى التعامل مع أبنائها
تتعامل الكثير من الأمهات بعصبية مع أبنائهن والمحيطين، وقد يصل الأمر إلى تدمير صحتها وابتعاد المقربين عنها، وهنا تمر الأم بالعديد من المشاكل النفسية.

سهام حسن الأخصائية النفسية، قالت إن هناك العديد من الأسباب التى تجعل الأم أكثر شعورا بالعصبية أهمها عدم إحساسها بالأمان، وزيادة المسئولية وخاصة لو كانت عاملة، فتلجأ للتعبير عن ضغوط الحياة بالعصبية المفرطة.

1- هيئى مكانًا مناسبًا لأبنائك للعب، وابعدى الأشياء القابلة للكسر عن أيديهم حتى تتجنبى العصبية.

2- فى حالة وقع خطأ من قبل أبنائك حاولى تجاهله.

3- ذكرى نفسك بأن أبناءك لا دخل لهم فى ظروفك الخارجية التى قد تؤثر سلبيا على أعصابك.

4- الابتعاد عن الضغوط اليومية بعض الشىء، واهتمى بنفسك ومظهرك الخارجى، فهذا يساعد على
>تهدئتك وشعورك بالراحة النفسى.

5- عليك أن تثيبى نفسك إذا نجحت فى ضبط انفعالاتك فى موقفين متتاليين بكلمات مشجعة، بأنك أحسنت صنعًا، وأنك حتمًا ستصبحين أما مثالية.

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مصر 365