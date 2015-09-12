قريبا.. بدء التجارب الإكلينيكية على طحلب قد يعالج العمى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه سيتم البدء خلال هذا العام فى التجارب الإكلينيكية الخاصة بأحد الطحالب التى قد تساهم فى علاج العمى بعد أن يتم زراعتها بالعين، ويعرف باسم طحلب الكلاميدوموناس "chlamydomonas reinhardtii"، وهو يوجد فى البرك والمستنقعات، وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضى قد وافقت على استخدام هذا التقنية فى علاج العمى.

وتعتمد التقنية العلاجية على زراعة أحد البروتينات الحساسة للضوء داخل شبكية عين الأشخاص المصابين بالعمى، كى يستعيدوا قدرتهم على الإبصار مرة أخرى، حيث يساهم ذلك فى تحويل خلايا العين إلى خلايا حساسة للضوء.

وتعد شركة "RetroSense" للتكنولوجيا الحيوية، والتى تتخذ من ولاية ميتشيجن الأمريكية، هى المسئولة عن هذه التقنية العلاجية الجديدة وقامت بإجراء عدد من التجارب على الفئران، وقد أثبتت نجاحها.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر سبتمبر الجارى.