أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قريبا.. بدء التجارب الإكلينيكية على طحلب قد يعالج العمى

Google+ Print
قريبا.. بدء التجارب الإكلينيكية على طحلب قد يعالج العمى قريبا.. بدء التجارب الإكلينيكية على طحلب قد يعالج العمى
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه سيتم البدء خلال هذا العام فى التجارب الإكلينيكية الخاصة بأحد الطحالب التى قد تساهم فى علاج العمى بعد أن يتم زراعتها بالعين، ويعرف باسم طحلب الكلاميدوموناس "chlamydomonas reinhardtii"، وهو يوجد فى البرك والمستنقعات، وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشهر الماضى قد وافقت على استخدام هذا التقنية فى علاج العمى.

وتعتمد التقنية العلاجية على زراعة أحد البروتينات الحساسة للضوء داخل شبكية عين الأشخاص المصابين بالعمى، كى يستعيدوا قدرتهم على الإبصار مرة أخرى، حيث يساهم ذلك فى تحويل خلايا العين إلى خلايا حساسة للضوء.

وتعد شركة "RetroSense" للتكنولوجيا الحيوية، والتى تتخذ من ولاية ميتشيجن الأمريكية، هى المسئولة عن هذه التقنية العلاجية الجديدة وقامت بإجراء عدد من التجارب على الفئران، وقد أثبتت نجاحها.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر سبتمبر الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365