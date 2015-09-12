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إعادة فتح الطريق الزراعى بطوخ بعد توقفه بسبب تصادم سيارتين

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إعادة فتح الطريق الزراعى بطوخ بعد توقفه بسبب تصادم سيارتين إعادة فتح الطريق الزراعى بطوخ بعد توقفه بسبب تصادم سيارتين
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، فى إعادة فتح الطريق الزراعى بعد تعطله لمدة ساعة تقريبًا فى الاتجاهين إثر اصطدام سيارة نقل محملة بأسطوانات الغاز أمام قرية كفر الجمال.

وأسفر الحادث عن تحطم سيارتين وإصابة شخصين، انتقل فريق من الوحدة المحلية لمدنية طوخ وتم رفع الأسطوانات خوفًا من حدوث كارثة من شدة الارتطام وسخونة الجو.

تلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ بلاغًا بتعطل الطريق الزراعى فى الاتجاهين عند كفر الجمال إثر تصادم سيارة نقل محملة بالغاز انتقل العقيدان حسام فوزى رئيس مباحث القليوبية وحسام الحسينى مفتش المباحث وعبد البر حشيش رئيس مدينة طوخ، وتبين أن سيارة نقل محملة بأنابيب الغاز كانت متجهة من القاهرة إلى بنها، وعند قرية كفر الجمال اختلت عجلة القيادة فى قائدها وانحرفت إلى الاتجاه المقابل، فاصطدمت بسيارتين ملاكى وأجرة، وانقلبت السيارة بحمولة الأنابيب المملوءة فى الطريقين، فهرعت سيارات الإطفاء إلى المكان.

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مصر 365