حزب مستقبل وطن يعلن ترشحه على 6 مقاعد للبرلمان فى بنى سويف

أعلن وائل محفوظ أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بنى سويف، عن خوض الحزب انتخابات مجلس النواب القادمة على 6 مقاعد انتخابية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الاختيارات جاءت بناء على ترشيحات أعضاء الحزب بمراكز المحافظة السبعة.

وأضاف محفوظ لـ"اليوم السابع"، أن المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية هم اللواء محمد عزت فتح الباب فى دائرة سمسطا، على معاذ فى دائرة ببا، أحمد حسن البراوى فى دائرة أهناسيا، طه عبد الواحد فى دائرة بنى سويف، محمد أبو المجد فى دائرة ناصر ، بدوى النويشى فى دئرة الواسطى.

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