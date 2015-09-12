32 مرشحًا للبرلمان فى اليوم الأخير لتلقى طلبات الترشح بالقليوبية

تلقت لجنة الانتخابات فى القليوبية فى اليوم الأخير أوراق ترشيح 32 مرشحا قبل إغلاق باب الترشيح، كما تلقت اللجنة طلبات الترشح الخاصة بقائمة فى حب مصر بشمال القاهرة، والتى تضم محافظة القليوبية.

وقال الدكتور محمد سليم، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر، إن قائمة القاهرة وقائمة الجيزة انتهت من تقديم أوراقها وضمت القائمة فى محافظة القليوبية كلا من الدكتور محمد سليم عضو اللجنة التنسيقية لقائمة فى حب مصر وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأمين حزب الوفد بالقليوبية والمهندس محمد زكريا محيى الدين، نجل زكريا محيى الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952م وكلا من رشاد شكرى عن المقيمين بالخارج وسولاف درويش (مرأة عمال)، ومحمود إسماعيل منصور عن الشباب وفايزة عبد الحافظ عن ذوى الاحتياجات الخاصة وهانى نجيب عن الأقباط.

وقال سليم: إن أشهر الشخصيات المرشحة على القائمة منها اللواء سامح سيف اليزل وطاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، والدكتور أحمد سعيد، وعلاء عبد المنعم، البرلمانى السابق وأحمد جاد.

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