294 مرشحا للانتخابات البرلمانية فى القليوبية بعد غلق باب الترشح

انتهت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة القليوبية تحت إشراف رئيس محكمة بنها الابتدائية، اليوم السبت، من تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

وتقدم اليوم 32 مرشحا بأوراقهم للجنة ليصل إجمالى عدد المرشحين 294 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة حتى الثانية من ظهر اليوم، وهو اليوم الثانى عشر والأخير لقبول أوراق التقدم موزعين على 10 دوائر بالمحافظة.

يذكر أن اللجنة تستمر فى عملها على مدار الثلاث أيام القادمة لاستقبال الكشوف الطبية من المرشحين وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات وينتهى عمل اللجنة الثلاثاء المقبل.