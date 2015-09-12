رئيس مدينة قطور بالغربية يتفقد أعمال إنشاء سحارة جديدة على ترعة ميت يزيد

تفقد عبد الرحمن العرباوى، رئيس مركز ومدينة قطور، ظهر اليوم السبت، أعمال إنشاء السحارة الجديدة بقرية بلتاج على ترعة ميت يزيد، وأعمال تركيب مواسير السحارة تحت الترعة.

شارك فى الجولة فاضل الشرقاوى، نائب رئيس المركز، ومحمد العشرى مساعد رئيس المدينة، وعبد المعبود عبد الدايم رئيس قرية بلتاج، ومحمود العطار رئيس قرية أبشواى، والعيسوى عمارة عمدة قرية سمتاى.

وتابع رئيس المدينة خلال جولته، حالة النظافة العامة بالمدينة، ومنطقة ميدان الساعة، وشدد على ضرورة منع السيارات من الركن مخالف، وعدم إعاقة حركة المرور، كما قرر تكليف وردية النظافة المسائية للعمل على رفع المخلفات من نقط التجميع بإشراف نائب رئيس المركز.