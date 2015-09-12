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مهرجان الإسماعيلية السينمائى فى دورته المقبلة بلا مدير

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مهرجان الإسماعيلية السينمائى فى دورته المقبلة بلا مدير مهرجان الإسماعيلية السينمائى فى دورته المقبلة بلا مدير
حتى كتابة هذه السطور لم يتحدد مدير لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فى دورته المقبلة التى ستنطلق يوم 20 أكتوبر خاصة أن رئيس المركز القومى للسينما محمد عزيز أكد لليوم السابع أنه قد رشح من قبل الناقد عصام زكريا لكنه اعتذر ثم رشح المخرج سعد هنداوى لكنه كان مشغولا بمهرجانات أخرى الأمر الذى دفعه لتجهيز كل الأمور الفنية من المهرجان مع الناقد فاروق عبد الخالق وأسند للفنانة وفاء الحكيم مهمة إدارة العلاقات العامة والرعاة وتسيير الأمور على ما يرام مع فريق عمل المركز .

مهرجان الإسماعيلية السينمائى للأفلام القصيرة والتسجيلية تنظمه وزارة الثقافة متمثلة فى المركز القومى للسينما ومحافظة الإسماعيلية، ويجوز للمهرجان الاستعانة برعاة وشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة، ويكون رئيس المركز القومى للسينما هو رئيس المهرجان ومن أهدافه الارتقاء بالحوار بين الثقافات وتشجيع صناع الأفلام التسجيلية والقصيرة على مواصلة الإبداع فى هذا المجال وتنقسم مسابقاته إلى مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة (أكثر من 52 ق ) ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة (حتى 52 ق ) ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة (حتى 60ق) ومسابقة أفلام التحريك (رسوم وعرائس والكمبيوتر الجرافيك ).

كما ينظم المهرجان ندوات لأفلام المسابقات ومناقشات بين المخرجين والجمهور والصحفيين والمتخصصين وكذلك تقام ورش للتدريب على مهارات صنع الأفلام القصيرة والتسجيلية بالاشتراك مع المهرجانات الدولية المشابهة أو المؤسسات الثقافية المختلفة.

ويمنح المهرجان جوائز منها، جائزة أفضل فيلم فى كل مسابقة (تمنح للمخرج) وقيمتها 3000 دولار بـــالإضـــافـة إلى تمثال المهرجان (اللوحة الذهبية) وشهادة وجائزة لجنة التحكيم فى كل مسابقة وقيمتها ألف دولار ويجوز للجنة التحكيم تقديم تنويه أو أكثر لفيلم أو لفرع فنى فى المسابقة بحيث لا تزيد التنويهات مجتمعة عن خمسة وجميع الأفلام التى دخلت المسابقات تمنح شهادة اشتراك ويجوز للجنة التحكيم حجب أى جائزة والجوائز لا تقــسم.

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مصر 365