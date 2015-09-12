بالصور.. 24 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم قبل غلق باب اللجان بالأقصر

شهد اليوم الأخير، لعملية تقديم الأوراق للمرشحين المحتملين بمحافظة الأقصر، تكدسًا كبيرًا للمرشحين خلال الساعتين الأخيرتين وذلك لنيل فرصة حجز الرقم الأخير فى دائرة كل مركز من مراكز الأقصر الخمسة وهى (بندر الأقصر – مركز الأقصر – أرمنت – القرنة – إسنا).

وصرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخاب بمحافظة الأقصر، والذى يترأس لجنة تلقى أوراق ومستندات المرشحين أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم للانتخابات البرلمانية فى اليوم الأخير بلغ 24 مرشحًا، ووصل إجمالى المرشحين المحتملين لـ92 مرشحًا بدوائر الأقصر الخمس.

وأضاف المستشار فواز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من أعمال استلام أوراق المرشحين المحتملين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى فحص تلك الطلبات للوصول للقائمة النهائية عقب استبعاد من يثبت عدم صحة أوراقه وباقى الإجراءات القانونية للجنة.

وجاءت أبزر أسماء المرشحين باليوم الأخير كل من بدائرة إسنا (رجب محمود متولى محمد – على محمد صبرى البتيتى – الدكتور حسن محمد طاهر إبرهيم – وائل زكريا الأمير – الدكتور عبد الحكيم محمد أبو القاسم أحمد – عبد الرؤوف أحمد عبد الغفار – الدكتورة فاطمة العوامى – إيهاب محمد محمود أبو الحمد - مصطفى أحمد سليم – عبد النبى عبد العاطى).

أما فى دائرة بندر الأقصر فتقدم كل من (عبد اللطيف عبد المجيد – عدنان الشقيرى – المستشار جلال فؤاد البنى)، وفى القرنة تقدم كل من (الدكتور جابر عبد العال محمد – إيهاب حسن أحمد عبد الله أبودويك – محمود محمد محمود أحمد الطيب)، وفى أرمنت تقدم كل من (اللواء عمار عبد الرازق محمد عمار – حسن حارس الشهير بالدكتور عبد الرحمن – حمدى رشوان نصير المحمودى – بهجت الصن).



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