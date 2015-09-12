انسحاب نجل المشير عبد الحكيم عامر من انتخابات البرلمان بالمنيا

قال المستشار عبد الحميد كامل، رئيس اللجنة العامة لانتخابات المنيا، إن المتقدمين للانتخابات فى اليوم الأخير بلغوا 55 مرشحاً، ليصل إجمالى المرشحين 266 مرشحاً، وقد شهدت المحكمة فى الساعة الأخيرة قبل إغلاق باب الترشيح تكدسا وازدحاماً شديداً من قبل المرشحين كان من أبرزهم: رياض عبد الستار وعمر الكاشف نائبا الحزب الوطنى المنحل، وهشام عبد الرسول لاعب الكرة الشهير، وأرمنيوس المنياوى ومحمد عبد اللطيف الصحفيان بالأهرام والجمهورية، إلى جانب نقيب المحامين بالمنيا طارق فودة مرشحاً عن حزب الوفد.

فيما انسحب كل من: وحيد مصطفى عامر نجل المشير عبد الحكيم عامر، بعد أن كان متقدماً بأوراق ترشحه فى شهر فبراير الماضى، كما انسحب المستشار القانونى لحزب النور إسماعيل سيد من ترشحه على قائمة الحزب، وترشح كمستقل، والدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، الذى قرر انسحابه نهائيا من الترشح للانتخابات.‏