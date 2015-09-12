"السمان وعبد الجواد" المرشحان الوحيدان لحزب النور بدوائر أرمنت وإسنا بالأقصر

كشف اليوم النهائى لتقديم أوراق المرشحين المحتملين عن وجود مرشحين محتملين تقدموا بأوراقهم خلال أيام التقدم الـ12، وذلك ضمن مرشحى حزب النور السلفى بالصعيد، حيث تم إلغاء قائمة الصعيد من الحزب، وترشحا على المقاعد الفردية بمركز إسنا وأرمنت.

ومن جانبه، قال وائل فريد أمين حزب النور السلفى بمحافظة الأقصر، فى تصريحات له، إن الحزب دفع بمرشحين اثنين على المقاعد الفردية لخوض الانتخابات لمجلس النواب القادم بالمحافظة، وهم كل من (الدكتور ممدوح عبد الجواد طبيب أسنان – مرشح فردى للحزب عن دائرة أرمنت)، و(عيد محمد صالح السمان – مدير مدرسة ومرشح فردى للحزب عن دائرة إسنا).