المرشحة الوحيدة بانتخابات البرلمان بالأقصر: أسعى لتمثيل صوت المرأة الصعيدية

تقدمت سيدة وحيدة بأوراقها للترشح للانتخابات البرلمانية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، والتى ترشحت عن دائرة إسنا جنوبى المحافظة، وهى الدكتور "فاطمة العوامى"، الأستاذة بالقانون الدولى، وذلك بمقر اللجنة العامة بمجمع محاكم الأقصر.

وقالت الدكتور فاطمة العوامى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنها تسعى من خلال ترشحها بالانتخابات البرلمانية لتمثيل المرأة الصعيدية فى مجلس النواب، مؤكدة أنها خرجت من بيئة صعيدية أصيلة متمسكة للغاية بالعادات والتقاليد، وأنها فى طريقها للدفاع عن ملف المرأة وحقوقها فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك حال فوزها بعضوية المجلس.

وأضاف الدكتور فاطمة العوامى لـ"اليوم السابع" أثناء تقدمها لأوراقها للترشح، أن أسرتها وجميع أفراد بلدتها إسنا يدعمونها بكل قوة، حيث إنها تملك من القانون والدفاع عن حقوق المواطنين الكثير والكثير، وتسخر نفسها لخدمة الجميع دون أى مقابل.

>