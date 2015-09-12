مقتل وإصابة 11 جنديا عراقيا فى هجوم بمدينة الرمادى

أفاد مصدر عراقى فى قيادة عمليات صلاح الدين اليوم السبت بمقتل ثلاثة عناصر من القوات العراقية المشتركة وإصابة ثمانية آخرين فى هجوم شنه تنظيم( داعش) فى مدينة بيجى200 كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن تنظيم داعش شن هجوما من ثلاثة محاور فى مدينة بيجى تخلله تفجير سيارة مفخخة واشتباكات ، المحور الاول البو جوارى فى الجهة الجنوبية الشرقية بمحاذاة ضفاف نهر دجله والمحور الثانى تل ابو جراد من الجهة الجنوبية الغربية والمحور الثالث الصينية من جهة الغرب .

واوضح أن الهجوم أدى الى انسحاب كتائب الامام على من المناطق والنقاط التى تسيطر عليها خلف مبنى القائمقامية بسبب طلبها للتعزيزات ولم تصلها بحلول الظهر ما يمكن داعش من إعادة سيطرته على حى التأميم والشارع الرئيس وسط المدينة.

وأشارت إلى توقفت الاشتباكات بعد سقوط قتيلين من الحشد الشعبى واخر من الشرطة الاتحادية واصابة ثمانية منهم بجروح ، فيما لم تسجل اية اصابات بصفوف داعش.