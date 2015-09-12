محمد بن راشد يعزي في شهيد الوطن على حسين البلوشي

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في الشهيد على حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي.

فقد قام سموه مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الشهيد البطل في منطقة البرشاء في دبي .. إذ قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الشهيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته " إنا لله وإنا إليه راجعون".