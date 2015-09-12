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أسهل طريقة لـ إخفاء الهالات السوداء

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أسهل طريقة لـ إخفاء الهالات السوداء أسهل طريقة لـ إخفاء الهالات السوداء

السبت 12-09-2015 16:15

إنّ كريم خافي عيوب العين أو ما يسمى بالـ"كونسيلر" هو الأساس  في الحصول على مكياج كامل ورائع فى نفس الوقت؛ فالكونسيلر يساعد على إخفاء كافة العيوب التي تكثر حول العين كالتجاعيد والخطوط الدقيقة والهالات السوداء، كما أنه أساسي قبل وضع ظلال العين ليكون بمثابة البطانة لها؛ لذا عليك إضافته إلى روتين المكياج الخاص بك مع تعلم الطريقة الصحيحة لوضع هذا المنتج حتى تستفيدي منه.

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1.بدايةً قومي بغسل وجهك بالغسول الخاص بك، ثم ضعي كريم العين حولها والكريم المرطب حول باقي الوجه وانتظري قليلاً حتى يجفا، وتكون بشرتك مستعدةً لتلقي الكونسيلر.
2.أحضري الكونسيلر وابدئي باستخدامه عن طريق القيام بإنشاء دائرة من النقط حول عينك باستخدام كريم الكونسيلر.
3.والآن قومي باستخدام أصبعك البنصر بمزج الكريم على بشرتك بالضغط البسيط عليه، فهذه هي الطريقة المثالية ليمتزج الكونسيلر مع بشرتك في تناغم كامل، فضلاً إلى أنّ هذه الطريقة تعتبر تدليكاً منعشاً لمنطقة حول العين.
4.انتظري قليلًا حتى يجف خافي العيوب وتلاحظي تغطيته لعيوب منطقة العينين تماماً، ثم ابدئي بوضع الظل الخاص بك وباقي مستحضرات المكياج كما تعودتِ.
5.احرصي على اختيار لون خافي العيوب القريب من لون بشرتك وأن يكون افتح درجةً من كريم الأساس الخاص بك.

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