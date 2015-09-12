حلول لمشاكل الشعر ... والخيار بتغيير الشامبو!

مما لا شك فيه أن كل واحدة فينا مرت بأيام عانت من مشاكل الشعر، كأن يكون مليئاً بالتجعيدات، أو يبدو جافاً بشكل كبير، ولكن هل تعلمين أنه يمكنك أن ترتاحي من هذه الأيام العصيبة لفترة طويلة جداً، بمجرد أن تغيري الشامبو الخاص بك.

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صدقي الأمر، فهناك مئات أو ربما آلاف الناس يستخدمون الشامبو الخاطئ، وغير المناسب لنوع شعرهم، ومن شأن استخدام الشامبو الخاطئ أن يؤدي إلى جفاف الشعر، وضعفه، وبهتان لونه، باختصار، لن يكون شعرك جميلاً كما ينبغي.

إذا كنت تشعرين أن هذا هو بالضبط ما تعانين منه، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي لك؛ لتبدئي بالتغيير، ولم يعد من الصعب اليوم الحصول على شعر صحي ومثالي، وما عليك إدراكه أن مشاكل الشعر مثل التساقط، أو التكسر، أو القشرة وفقدان الشعر، قد تكون أعراضاً تشير إلى فروة رأس غير مفعمة بالصحة، وبقدر الإزعاج والإحراج الذي قد تسببه هذه العوارض، إلا أنها تعتبر أيضاً إشارات تحذيرية للبدء بالعناية بفروة رأسك، وهو ما يعني أن الشامبو الذي تستخدمينه يجب أن يمتلك فوائد تتعدى مجرد التعامل مع البصيلات.

نحن ندرك أنه بوجود الكثير من المنتجات الواعدة في الصالونات، وعلى رفوف المتاجر، يصبح من الصعب عليك اتخاذ القرار وشراء المنتج المناسب، ولكن، ليس هناك وقت أفضل من الآن؛ لتعيدي التفكير ببرنامج العناية بشعرك.

هنا ننصحك باستخدام شامبو ضد القشرة، يعتني بفروة رأسك، ويشكل الأساس المثالي للشعر الجميل، وهيد آند شولدرز العناية الكاملة، هو الشامبو الوحيد في فئة العناية بالشعر، الذي يعدك بالحصول على شعر انسيابي ومفعم بالترطيب، وخال من القشرة 100%، وهو يؤمن ترطيباً أكثر بست مرات من منتجات الشامبو العادية، كما أن هذا المنتج الثوري يخلص شعرك من الجفاف، ويحارب تجعده، ويرطب فروة رأسك، فقد جربته الكثيرات، وحصلن بعد استخدامه على شعر جذاب، برائحة منعشة ومظهر ناعم يمكن التحكم به.

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