نصحية : الملح والسكر لـ تقشير ساقيك

بالتأكيد قد تحتاجين إلى بعض التقنيات الخاصة بتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة بها. فبشرتك لن تكون جذابةً على الإطلاق إذا كان مظهرها خشناً وجافاً.

تخلصي من خشونة وجفاف ساقيك من خلال هذه الطريقة.

1. التقشير الجاف: يعتمد هذا النوع من التقشير على فرك ساقيك بالملح باستخدام ليفة جافة حتى تتخلصي من المواد العالقة على بشرتك كالأتربة والدهون والجلد الميت.

2. التقشير الرطب: وهذا هو التقشير الأكثر شيوعاً والذي يعتمد على وضع الماء الدافئ على البشرة حتى تتفتح مسامها مع استخدام مزيج من السكر وأحد زيوت البشرة كزيت الزيتون أو اللوز لفرك الجلد.

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