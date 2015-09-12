نهاية ' إنجاز ' سموحة بالتعادل.. والهلال يقبل هدية مازيمبي

ودع سموحة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه الهلال في ختام دور المجموعات الذي نتج عنه تأهل مازيمبي والفريق السوداني لنصف النهائي.

وأنهى سموحة مشاركته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا جامعا أربع نقاط من ست مباريات فيما وصفه محمد يوسف المدير الفني بالإنجاز.

سجل عمرو المنوفي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 21 وتعادل نصر الدين عمر للهلال في الدقيقة 73.

هدف التعادل جعل الهلال يضمن التأهل وصيفا برصيد تسع نقاط بينما تجمد رصيد المغرب التطواني عند ثماني نقاط بعد خسارته بخماسية من مايزمبي المتصدر ب11 نقطة.

ودخل مازيمبي والهلال والمغرب التطواني الجولة السادسة وجميعهم ثماني نقاط.. لكن بعد 90 دقيقة بين الكونجو والإسكندرية حسمت الطرفين المتأهلين.

وفي المجموعة الثانية تأهل اتحاد العاصمة الجزائري متصدرا بـ15 نقطة وحل المريخ السوداني بالمركز 13.

وبذلك يلتقي مازيمبي مع المريخ في نصف النهائي أما اتحاد العاصمة يصطدم بالهلال.