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الزمالك بدون باسم مرسي وإبراهيم صلاح أمام أورلاندو

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الزمالك بدون باسم مرسي وإبراهيم صلاح أمام أورلاندو الزمالك بدون باسم مرسي وإبراهيم صلاح أمام أورلاندو

أعلن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قائمة تضم 20 لاعبا لمواجهة ضيفه أورلاندو بايرتس غدا الأحد، في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وخرج من القائمة الثلاثي باسم مرسي وإبراهيم صلاح ومحمد أبو جبل.

ويعاني إبراهيم صلاح من تمزق في العضلة الضامة، وتعرض باسم لإصابة في السمانة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: أحمد دويدار – إسلام جمال – محمد كوفي – علي جبر – حازم إمام – عمر جابر – حمادة طلبة – محمد عادل جمعة

خط الوسط: أحمد توفيق – طارق حامد – معروف يوسف – أحمد حمودي – محمود عبد المنعم "كهربا" – أيمن حفني – مصطفى فتحي – محمد إبراهيم

خط الهجوم: أحمد حسن مكي – محمد سالم

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