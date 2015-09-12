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مصادر يمنية: مقتل 5 مسلحين حوثيين فى كمين بمحافظة تعز

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مصادر يمنية: مقتل 5 مسلحين حوثيين فى كمين بمحافظة تعز مصادر يمنية: مقتل 5 مسلحين حوثيين فى كمين بمحافظة تعز
أفادت مصادر صحفية يمنية اليوم السبت بمقتل خمسة مسلحين حوثيين وإصابة اثنين آخرين للمقاومة الشعبية شمال مدينة تعز وسط البلاد .

وقالت المصادر إن الكمين نصبه مقاتلو المقاومة الشعبية فى شارع الستين بشمال المدينة، على صعيد أخر ، أشارت المصادر إلى أن منطقة البعرارة تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية ومسلحى الحوثي، الذين يحاولون السيطرة على المنطقة منذ حوالى 10 أيام.

ولفتت إلى أن الحوثيين واصلوا استقدام تعزيزات عسكرية إلى المنطقة من أجل السيطرة عليها، مضيفة أن المنطقة لا تزال تحت سيطرة المقاومة الشعبية حتى الآن.

يذكر أن محافظة تعز تشهد مواجهات عنيفة، منذ أكثر من خمسة أشهر، بين الحوثيين ومقاتلى المقاومة الشعبية الذين استطاعوا استعادة السيطرة على العديد من مناطق المحافظة .

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