وزير الدفاع العراقى: قواتنا قادرة على تحرير الرمادى وهزيمة داعش بالأنبار

أكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى قدرة القوات العراقية المشتركة على خوض معركة تحرير مدينة الرمادى مركز محافظ الأنبار وهزيمة عصابات تنظيم(داعش) الإرهابى، وأمر بتكثيف الدعم والإسناد اللوجستى للقطاعات المقاتلة فى الأنبار.

وأشاد العبيدى بالانتصارات التى حققتها القوات العراقية فى الأنبار ، لافتا إلى أهمية استثمار النصر والتقدم على داعش فى عملية تحرير الرمادى بعد انهيار دفاعات مسلحى التنظيم فيها.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدفاع العراقى نصير نورى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد - إن العبيدى زار اليوم قيادة القوات البرية يرافقه عدد من قاده القوات المسلحة ، حيث تابع سير العمليات العسكرية ضد داعش فى قطاع عمليات الأنبار.. كما افتتح معسكرا يحوى كافة المرافق الخدمية المخصصة لنقل ومرور المقاتلين من وإلى وحداتهم العسكرى بقيادتى عمليات الأنبار والجزيرة والبادية.

وميدانيا ، واصلت القوات العراقية التقدم باتجاه الرمادى مركز محافظة الانبار ووفق الخطة المرسومة لها وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من الإرهابيين فى منطقة جسر البوعيثه بالمحور الشمالى للأنبار.

كما قتلت القوات العراقية اليوم ستة من قيادات داعش شرق مدينة الفلوجة بالأنبار، ونفذت قوة من قوات الحشد الشعبى عملية عسكرية بمنطقة الرشاد فى ناحية الكرمة شمال شرقى الفلوجة ، أسفرت عن قتل ستة قياديين من التنظيم وعناصر حماية الموقع الذين تواجدوا به.

وكانت القوات العراقية المشتركة بدأت يوم الاثنين 13 يوليو عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى ، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر ، حيث تم فى المرحلة الأولى للعملية عزل مدينتى الفلوجة والرمادى وفرض طوق أمنى حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.