117 مرشحًا فى الإسماعيلية بينهم 6 سيدات و38 حزبيًا

أعلن المستشار إبراهيم سالم المشرف العام على الانتخابات بالإسماعيلية، باب التقدم بأورأق التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب، حيث أغلق الباب في الساعة الثانية بعد ظهر الثانية بعد ظهر اليوم الأحد.

> وقال أن عدد المتقدمين بأوراقهم بلغ 117 منهم 6 سيدات و38 يمثلون أحزاب سياسية مختلفة فيما و79 مرشحًا مستقلاً.

> حيث تبدأ لجنة فحص الأوراق لاستيفاء الشروط وإعلان نتيجة المقبولة أرواقهم والمرفوضة، حتى يتكمن المستبعدة أوراقهم بالطعن لدى القضاء الإداري.

> كان اليوم الأخير قد شهد تقديم عدد من المرشحين أوراقهم فى اللحظات الأخيرة، وهم محمد محمد حسين أمين الحزب العربي للعدل والمساواة و سليمان أحمد البعلي وفد جديد وعادل عطا رزق صالح مستتقل وعادل محمد سليمان مستقل والمستشارعبد الفتاح عبد الله على مستقل وأحمد سعيد شعيب حزب المؤتمر ومحمد البيومى عطية خالد مستقل.