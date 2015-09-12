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وزير الجزائر للشئون المغاربية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

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وزير الجزائر للشئون المغاربية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب وزير الجزائر للشئون المغاربية يصل القاهرة للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية العرب

عبد القادر مساهل

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، في‬ زيارة لمصر يشارك خلالها في أعمال الدورة العادية رقم 144 لمجلس «الجامعة العربية»، على مستوى وزراء الخارجية برئاسة دولة الإمارات؛ لبحث مجمل قضايا العمل العربي المشترك الراهنة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومشروعات القرارات المرفوعة بشأنها من قبل اجتماعات المندوبين الدائمين على مدى اليومين الماضيين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس وبند حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ومستجدات الصراع العربي الإسرائيلي وجهود حل الأزمة السورية في ظل أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج بحضور المبعوث الأممي الخاص بسوريا “ستيفان دي ميستورا”، بالإضافة لبحث الأوضاع في ليبيا والعراق واليمن وبنود حول التضامن مع لبنان والسودان والوضع في الصومال وجزر القمر، وبند حول احتلال إيران للجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ونزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

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