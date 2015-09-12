62 مرشحًا بدوائر البحر الأحمر الثلاث‎

أكد المستشار عبدالباسط قاسم رئيس محكمة البحر الأحمر الإبتدائية، أن إجمالي من تقدموا باوراق ترشحهم علي مستوى دوائر البحر الأحمر الثلاث بعد إغلاق باب تلقي الطلبات وصل 62 مرشحًا.

> ففي الدائرة الأولى والتي تضم رأس غارب والغردقة 44 مرشحًا بينهم عبدالله حسن ومحمود علي وأحمد عبدالمبدي ومحمد عطا ومحمد أحمد محمد وتيتو إبراهيم ومحمد نبيل وحنان إبراهيم وسمير تقاوي وهاني سليم وأيمن معوض وممدوح جعفري وزروق أبوالحسن وإبراهيم مظهر والصحفي محمد سليمان، و13مرشحًا لدائرة سفاجا والقصير ومرسي علم، أبرزهم محمد أبوالوفا وناصر حسن وجمال السليك وابوالحسن عشري ومحمد مقيشط ومحمد عبدالعزيز وابوالحسن صديق و 5 مرشحين عن دائرة حلايب والشلاتين أبرزهم شاذلي القرباوي وممدوح عمارة .