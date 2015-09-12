لجنة انتخابات أسيوط: ارتفاع اعداد المرشحين لـ 200 مرشحًا

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية بمحافظة أسيوط إن اللجنة تلقت اليوم السبت، أوراق ترشح 40 مرشحًا جدد ليصبح اجمالى المرشحين 200 مرشح في أخر أيام تلقي طلبات الترشح.

وأشار المستشار جمال عبدالرحمن، إلى ان اعداد المرشحين بمختلف الدوائر تمثلت في 32 مرشحا بمدينة أسيوط، ومركز أبوتيج 20 مرشح ومركز القوصية 23 مرشحًا ومركز منفلوط 19 مرشح ومركز الفتح وأبنوب 37 مرشح ومركز البداري وساحل سليم 29 مرشح ومركز ديروط 16 مرشحين و مركز أسيوط 14 مرشحًا، ومركزي صدفا والغنايم 10 مرشحين.

وأوضح المستشار”جمال” إلى إن اللجنة تلقت 120 إخطارًا بتوقيع الكشف الطبي للمرشحين، مناشدًا المرشحين المحتملين، الذين وقعوا الكشف الطبي بالمستشفى، بسرعة إرفاق نتائج الكشف، قبل موعد إغلاق تلقي الطلبات الطبية ، يوم 15 سبتمبر الجاري.