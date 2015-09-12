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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر لـ14 سبتمبر

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تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر لـ14 سبتمبر تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين بتهمة التخابر مع قطر لـ14 سبتمبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر، إلى 14 سبتمبر الجارى لسماع شهادة اللواء محمد فريد حجازى بالأمانة العامة لوزارة الدفاع واللواء أسامة الجندى مسئول بشرطة رئاسة الجمهورية.

عقدت الجلسة صباح اليوم سرية نظرًا لسماع شهادة اللواء أركان حرب "محمد نجيب عبد السلام" قائد الحرس الجمهورى الاسبق، وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365