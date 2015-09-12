تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران القادمة من أبو ظبى بسبب عطل فنى

صرح مصدر مسئول بمصر للطيران اليوم السبت، بأن رحلة الشركة رقم 915 القادمة من مطار أبو ظبى إلى مطار القاهرة الدولى تعرضت لعطل فنى مفاجئ وهى من طراز الإيرباص 330-200 وكان على متنها 186 راكبًا ما تسبب فى تأخر إقلاع الرحلة لحين إصلاح العطل أو إرسال طائرة بديلة.

وأضاف المصدر أنه عملاً لتحقيق السلامة للركاب والطائرة فقد تم اتخاذ القرار بإرسال طائرة أخرى بديلة، من المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 8:15 مساء اليوم بتوقيت أبو ظبى بدلاً من الساعة 3:15 عصر اليوم.

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