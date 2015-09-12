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السيول تقطع طريق "سفاجا – قنا" وأجهزة الأمن تمنع مرور السيارات

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السيول تقطع طريق "سفاجا – قنا" وأجهزة الأمن تمنع مرور السيارات السيول تقطع طريق "سفاجا – قنا" وأجهزة الأمن تمنع مرور السيارات
سقطت منذ قليل، سيول بمناطق جبلية متفرقة بطريق "سفاجا – قنا"، وتحديدًا بالكيلو 95 ومنع مرور السيارات إلى سفاجا ومنها إلى قنا.

ومنعت الجهات المختصة السيارات من المرور بمناطق بعد سقوط الأمطار وتكدس السيارات بكمينى 67 من ناحية محافظة قنا وبالكيلو 85 الفاصل بين قنا والبحر الأحمر.

وكانت قد هطلت اليوم الأمطار على مناطق متفرقة بمحافظة البحر الأحمر خاصة الجبلية جنوب مدينة سفاجا.

وتعد منطقة جبال الكيلو 85 طريق سفاجا قنا من المناطق المشهورة بمخرات السيول.
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