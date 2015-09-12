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حبس فنى تكييف 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من شقة بالنزهة

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حبس فنى تكييف 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من شقة بالنزهة حبس فنى تكييف 4 أيام لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من شقة بالنزهة
أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه، بحبس فنى تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة كمية مشغولات ذهبية من شقة سيدة سعودية تصل قيمتها إلى مبلغ مليون جنيه، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط سائق شقيق المتهم وشريكه فى تنفيذ الجريمة، وقامت النيابة بتسليم المسروقات للمبلغ.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شقيقه الهارب، وقرر أنه نظرا لسابقة تردده على مسكن المجنى عليها لعمل صيانة بتكييف الشقة وعلمه بثرائها ولمروره بضائقة مالية، اتفق مع شقيقه لتنفيذ مخططه، وفى سبيل ذلك توجها لمسكن المجنى عليها وقاما بكسر الباب والاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار، إلى أن تم ضبطه، وقام بإرشاد رجال الشرطة على مكان المسروقات بمسكنه.

كان المقدم محمد مكاوى، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، تلقى بلاغًا من مهندس باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن "18 أسورة، 16 سلسلة، 17 خاتمًا، 8 أقلادة ، بروش، 34 حلقًا، تقدر قيمتها بمبلغ 200 ألف ريال سعودى، 10 آلاف ريال سعودى، 8 ساعات مختلفة الماركات، 2هاتف محمول ، 2 جواز سفر من داخل مسكن إحدى قريباته ربه منزل "سعودية الجنسية"ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وفور إخطار اللواء هشام العراقى، مدير مباحث العاصمة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة نائبه اللواء محمود خلاف، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة تبين وجود كسر بباب الشقة، وقد تم حصر وفحص علاقات المجنى عليها والمترددين على محل سكنها، وحصر وفحص النوعيات الخطرة المشهور عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع.

توصلت التحريات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فنى تكييف وسائق "هارب"، وبإعداد الأكمنة تم ضبط الأول، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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مصر 365