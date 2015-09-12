حبس عاطل قتل عجوزًا بعد تدخله لفض مشاجرة نشبت مع ابنه فى قليوب

أمر شريف شحاتة، وكيل أول نيابة قليوب، بسكرتارية السيد البدوى، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل عامل وتمزيق جسده انتقامًا منه لتدخله فى فض مشاجرة نشبت مع ابنه.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة بين كل من "أحمد.ب" عاطل و"هانى.ف" عاطل وعندما تدخل والد الأول ويدعى "بلال.غ" 60 سنة بالمعاش لفض المشاجرة بينهم وقام المتهم الثانى بطعنه 3 طعنات فى الصدر وفى يده فلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

تم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 16606 جنح مركز قليوب، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة معتز عشوش مدير النيابة، وأمرت بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة ودفنها عقب ذلك بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.