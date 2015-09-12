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لحين الفصل فى دستورية "تقسيم الدوائر".. دعوى تطالب بوقف الانتخابات فى الخليفة والمقطم والدرب الاحمر

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لحين الفصل فى دستورية "تقسيم الدوائر".. دعوى تطالب بوقف الانتخابات فى الخليفة والمقطم والدرب الاحمر لحين الفصل فى دستورية "تقسيم الدوائر".. دعوى تطالب بوقف الانتخابات فى الخليفة والمقطم والدرب الاحمر
أقام محمد حسن عبدالله ومحمد سعد عبد الرازق، المحاميان، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب ٢٠١٥.

اختصمت الدعوى رقم ٧٦٨٥٥ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، وطالبت بوقف القرار الخاص بإجراء الانتخابات بالدائرة السابعة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الخليفة والتى تضم دوائر الخليفة والدرب الاحمر والمقطم والمقرر انعقادها يومى ٢١ و٢٢ من نوفمبر المقبل لحين الفصل فى دستورية قانون تقسيم الدوائر، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

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مصر 365