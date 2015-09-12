القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارًا من العميد أحمد الشافعى، رئيس المباحث الجنائية، بقيام العقيد محمد طلعت، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط مباحث القصاصين بالقبض على (ر. أ. ح) 20 سنة عاطل مقيم المحسمة دائرة مركز القصاصين بحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة صوت معدل عيار 9 مم تحمل أرقام 4918 والخزينة الخاصة بها.

اعترف المتهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.