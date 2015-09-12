ضبط صاحب محل بقالة بـ 500 كيلو زيوت طعام مجهولة المصدر فى القاهرة

ضبطت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة صاحب محل بقالة يبيع زيوت الطعام التى لا تحمل أى علامات تجارية ومجهولة المصدر .

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين تتهم مسئول محل بقالة ببيع زيوت الطعام دون فواتير ولا تحمل أى علامات تجارية فانتقل ضباط الإدارة عقب تقنين الإجراءات القانونية وتمكنوا من ضبطه وبحوزته 500 كيلو جرام زيوت غير مدون عليها أى علامة تجارية داخل جراكن بدون بيانات مستلزمات إنتاج.

تم سحب العينات لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتحليل وتحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.