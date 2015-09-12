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ضبط 39 دارجة بخارية بدون لوحات و12 توك توك فى حدائق الأهرام

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ضبط 39 دارجة بخارية بدون لوحات و12 توك توك فى حدائق الأهرام ضبط 39 دارجة بخارية بدون لوحات و12 توك توك فى حدائق الأهرام
واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل حملاتها تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة لفرض الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة التى شنتها الإدارة اليوم برئاسة اللواء عادل زكى نائب مدير الإدارة على منطقة بحدائق الأهرام عن ضبط 39 مخالفة دراجات بخارية "بدون لوحات معدنية، بدون رخص قيادة، بدون تسيير" و12 توك توك و27 مخالفة انتظار خاطئ و53 مخالفة نموذج 125 بالميادين والشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة.
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