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أسوان تغلق مارثون ترشيحات برلمان 2015 بـ 144 مرشح

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أسوان تغلق مارثون ترشيحات برلمان 2015 بـ 144 مرشح أسوان تغلق مارثون ترشيحات برلمان 2015 بـ 144 مرشح

المستشار محمد عيسى

أغلقت اليوم اللجنة العامة للانتخابات بأسوان أبوابها بعد أن استقبلت على مدار 12 يومًا 144 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لانتخابات برلمان 2015.
> وشهد اليوم السبت أخر أيام التقديم تقدم 17 مرشح جديد.
> وقال المستشار محمد عيسى نائب رئيس محكمة أسوان الإبتدائية ونائب رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بأسوان ان عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم 144 مرشحا موزعين على دوائر المحافظة الخمسة حيث تقدم للترشح بدائرة أسوان 33 مرشح وبدائرة دراو 25 مرشح وبدائرة كوم امبو 24 مرشح وبدائرة ادفو 46 مرشح وبدائرة نصر النوبة 16 مرشح.

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