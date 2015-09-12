أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

غدا..كسوف جزئى للشمس لمدة 5 ساعات لن تراه مصر ودول المنطقة العربية

Google+ Print
غدا..كسوف جزئى للشمس لمدة 5 ساعات لن تراه مصر ودول المنطقة العربية غدا..كسوف جزئى للشمس لمدة 5 ساعات لن تراه مصر ودول المنطقة العربية
صرح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أشرف تادرس ، بأن الشمس ستشهد غدا الأحد كسوفا جزئيا ولن تراه أو أى من دول المنطقة العربية.

وأضاف بأن هذا الكسوف الذى يعد الثانى و الأخير للشمس فى عام 2015 سيبدأ فى حوالي الساعة 6:42 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وينتهي فى حوالى الساعة 11:06 دقائق حيث يستغرق 5 ساعات و24 دقيقة و42 ثانية.

وقال إنه سيمكن رؤية هذا الكسوف الجزئى للشمس فى جزء من جنوب إفريقيا والنصف الجنوبي من مدغشقر والمحيط الأطلنطي وجزء من المحيط الهندي ، والجزء الشرقي من القارة القطبية الجنوبية وجنوب الهند، لافتا إلى أن قرص القمر سيغطى فى هذا الكسوف 8ر78 % من قرص الشمس ، وإن ذروته ستحدث فى الساعة الثامنة و54 دقيقة و12 ثانية .

وأضاف أن الكسوف الأول للشمس لهذا العام كان كليا وحدث يوم 20 مارس الماضى ولم تتم رؤيته أيضا فى مصر والدول العربية ، مشيرا إلى أن ظاهرة الكسوف والخسوف تتعلق بثلاثة أجرام هى الشمس والقمر والأرض، فالقمر يدور حول الأرض فى فلك محدد والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس ، ولكن يحدث أحيانا أن القمر يمر أمام الشمس فيحجب ضوئها عن الأرض ، وهو ما يسمى بكسوف الشمس ، ويعد بشيرا بقرب ميلاد شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى 1436 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك