غدا..كسوف جزئى للشمس لمدة 5 ساعات لن تراه مصر ودول المنطقة العربية

صرح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أشرف تادرس ، بأن الشمس ستشهد غدا الأحد كسوفا جزئيا ولن تراه مصر أو أى من دول المنطقة العربية.

وأضاف بأن هذا الكسوف الذى يعد الثانى و الأخير للشمس فى عام 2015 سيبدأ فى حوالي الساعة 6:42 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، وينتهي فى حوالى الساعة 11:06 دقائق حيث يستغرق 5 ساعات و24 دقيقة و42 ثانية.

وقال إنه سيمكن رؤية هذا الكسوف الجزئى للشمس فى جزء من جنوب إفريقيا والنصف الجنوبي من مدغشقر والمحيط الأطلنطي وجزء من المحيط الهندي ، والجزء الشرقي من القارة القطبية الجنوبية وجنوب الهند، لافتا إلى أن قرص القمر سيغطى فى هذا الكسوف 8ر78 % من قرص الشمس ، وإن ذروته ستحدث فى الساعة الثامنة و54 دقيقة و12 ثانية .

وأضاف أن الكسوف الأول للشمس لهذا العام كان كليا وحدث يوم 20 مارس الماضى ولم تتم رؤيته أيضا فى مصر والدول العربية ، مشيرا إلى أن ظاهرة الكسوف والخسوف تتعلق بثلاثة أجرام هى الشمس والقمر والأرض، فالقمر يدور حول الأرض فى فلك محدد والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس ، ولكن يحدث أحيانا أن القمر يمر أمام الشمس فيحجب ضوئها عن الأرض ، وهو ما يسمى بكسوف الشمس ، ويعد بشيرا بقرب ميلاد شهر ذو الحجة للعام الهجرى الحالى 1436 .